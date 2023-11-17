UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Масований обстріл Херсона: число жертв зросло, проблеми зі зв'язком є досі

Фото: кількість жертв через масований обстріл Херсона 16 листопада збільшилася (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через масований обстріл Херсона 16 листопада померли ще двоє людей. Проблеми зі зв'язком та інтернетом спостерігаються у місті і зараз.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: коментар спікера Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону, соцмережі.

"На жаль, вже відомо про трьох загиблих. Спочатку це було 9 постраждалих, одна загибла, бабуся 75 років і 8 було поранено. В лікарні померли ще дві жінки. Лікарі намагались їх врятувати, але вони загинули", - розповів Толоконніков.

Він додав, що тільки за вчора в Херсонській області постраждали 16 людей, серед яких 6 людей загинули.

Крім цього, в соцмережах повідомляють, що в деяких районах Херсона проблеми зі зв'язком та інтернетом. Також є скарги на нестабільність напруги в електромережі.

Обстріл Херсона

Вчора ввечері, 16 листопада, російські війська масово обстріляли Херсон. Спочатку повідомлялося про одну загиблу, пожилу жінку, яка на момент атаки перебувала у своїй квартирі. Також тоді повідомлялося про 8 поранених, серед яких 15-річна дівчина. Також через російські обстріли Херсон частково був знеструмлений.

Нагадаємо, кількома годинами раніше 16 листопада під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт, є жертва та поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон