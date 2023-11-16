Обстріли Херсона: РФ атакувала громадський транспорт, є жертва та поранений
Російські війська продовжують бити Херсоном. Так, під обстріл потрапив Корабельний район та громадський транспорт, є жертва та поранений.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Facebook голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Telegram-канал голови МВА Романа Мрочка.
Обстріл Корабельного района
Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців - чоловік загинув, жінка отримала поранення.
"Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.
"У неї - вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу", - додав очільник адміністрації.
Автобус під обстрілом
Крім того, у Херсоні вчергове під ворожий обстріл потрапив громадський транспорт.
"В автобусі вибиті вікна. Про поранених не повідомляється. Інформація уточнюється", - розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Обстріли Херсона
Херсон та населені пункти, розташовані на правому березі Дніпра, постійно перебувають під обстрілами, попри те, що Херсон був звільнений від окупації у листопаді 2022 року.
Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.
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