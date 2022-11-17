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Масовані удари по Україні сильно виснажують російські резерви, - британська розвідка

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Четвер 17 листопада 2022 08:40
Масовані удари по Україні сильно виснажують російські резерви, - британська розвідка Фото: масовані удари по Україні сильно виснажують російські резерви (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 15 листопада випустили по Україні найбільший залп ракет за один день з початку повномасштабного вторгнення. Однак удари такого масштабу виснажують резерви РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter.

"У другій половині дня 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України. Ймовірно, це найбільша кількість ударів, які Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення", - зазначають у британській розвідці.

Там підкреслили, що хоча більшість ракет була успішно перехоплена, деякі ракети влучили у ціль. У зв'язку з чим Україна стикається зі значним зниженням потужності, яка доступна в національній енергосистемі.

"Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", - вважають у британському відомстві.

При цьому там впевнені, що удари такого масштабу, що продовжуються, сильно виснажують російські резерви крилатих ракет.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала наймасовішого удару по енергетичній інфраструктурі країни з початку повномасштабної війни. Ворог випустив Україною 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити.

Внаслідок обстрілів є жертви серед цивільного населення, а через атаки на енергетику багато міст і сіл частково залишилися без світла, по всій країні запроваджено аварійні відключення.

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