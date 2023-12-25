Масована атака "шахедів" на південь України у Святвечір: оприлюднено наслідки

За даними прес-служби, зпершу тактична авіація ворога випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська в Одеській області. Підрозділи протиповітряної знищили обидві ракети.

А потім 6,5 годин продовжувалася дронова атака.

Силами протиповітряної оборони знищено

22 ударних БпЛА типу Shahed-136:

17 в Одеській області

3 в Херсонській області

1 у Миколаївській області

1 на Кіровоградській області.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували, повідомили у Силах оборони півдня.

Збиті російські літаки

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські сили протиповітряної оборони 24 грудня збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.

Це вже другий значний успіх сил ППО за останній час. Командувач Повітряних сил Микола Олещук 22 грудня повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь з на нічну атаку дронів.