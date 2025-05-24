Масована комбінована атака: у Києві знову пролунали вибухи

У Києві цієї ночі, 24 травня, було чути вибухи на тлі триваючої дронової атаки з боку російських окупантів. У столиці ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та мер столиці Віталій Кличко.
Вибух у районі міста Київ було чути близько 23:38. Він був досить гучним.
Як розповів Київський міський голова, у місті ведеться робота ППО. Він також закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Зауважимо, що перед тим мер столиці розповів, що "понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків". Йдеться про Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони - відповідне оголошення було зроблене близько 00:05.
У Повітряних силах ЗСУ також повідомили про фіксацію руху ударних безпілотників противника у напрямку Києва.
Між тим у столиці приблизно о 23:40 було чути ще звуки вибухів.
Зазначимо, що у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) розповіли, що "по ворожих цілях в столиці активно працює ППО.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко також розповів у своєму Telegram, що російські загарбники продовжують атакувати місто Київ.
Пізніше стало відомо про загрозу ракетних атак з північного напрямку. У Повітряних силах ЗСУ інформували про балістику.
Фіксувався рух ракет у бік Києва. У столиці нову було чути вибухи, деякі з них - досить сильні.
У Повітряних силах також казали про ворожу швидкісну ціль в Київській області. Мер столиці Кличко розповів про роботу ППО у Києві та тлі російської повітряної атаки.
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 23 травня, фіксувався рух ударних безпілотників у напрямку столиці, а також були помічені "Шахеди" в Київській області. На тлі дронової атаки лунали вибухи у Києві та області, розпочалася робота сил та засобів ППО.
Пізніше стало відомо, що у столиці фіксували падіння уламків збитих БПЛА ворога у Голосіївському районі, де сталася пожежа. Крім того, відомо про двох постраждалих у Київській області в Броварському районі через дронову атаку.
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