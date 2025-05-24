Массированная комбинированная атака: в Киеве снова прозвучали взрывы

Взрыв в районе города Киев был слышен около 23:38. Он был достаточно громким.

Как рассказал Киевский городской голова, в городе ведется работа ПВО. Он также призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Заметим, что перед тем мэр столицы рассказал, что "более 20 вражеских БпЛА направляются на Киев с трех разных направлений". Речь идет о Броварском, Вышгородском, Бориспольском районах - соответствующее объявление было сделано около 00:05.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили о фиксации движения ударных беспилотников противника в направлении Киева.

Между тем в столице примерно в 23:40 были слышны еще звуки взрывов.

Отметим, что в Киевской городской военной администрации (КГВА) рассказали, что "по вражеским целям в столице активно работает ПВО.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко также рассказал в своем Telegram, что российские захватчики продолжают атаковать город Киев.

Комбинированная атака на столицу и новые взрывы

Позже стало известно об угрозе ракетных атак по северному направлению. В Воздушных силах ВСУ информировали о баллистике.

Фиксировалось движение ракет в сторону Киева. В столице новое было слышно взрывы, некоторые из них – достаточно сильные.

В Воздушных силах также говорили о враждебной скоростной цели в Киевской области. Мэр столицы Кличко рассказал о работе ПВО в Киеве и фоне российской воздушной атаки.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером в пятницу, 23 мая, фиксировалось движение ударных беспилотников в направлении столицы, а также были отмечены "Шахеды" в Киевской области. На фоне дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, началась работа сил и средств ПВО.

Позже стало известно, что в столице фиксировали падение обломков сбитых БПЛА врага в Голосеевском районе, где произошел пожар. Кроме того, известно о двух пострадавших в Киевской области в Броварском районе из-за дроновой атаки.