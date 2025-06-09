Масована атака на Рівненську область: росіяни б'ють дронами та ракетами

Близько 3-ї ночі у Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети Кинжал, а також більше 20 ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Так, у ніч проти 9 червня Рівненську область атакували "Шахеди" і ракети, протиповітряна оборона відбиває атаку.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, ще такого масованого удару на Рівне та Дубно не було. Звуки вибухів чути постійно.
Міський голова Рівного о 00:09 повідомив, що на громаду рухаються російські БпЛА та закликав людей перейти до укриття. О 00:26 БпЛА досягли міста Дубно.
А близько 3 ранку зявилось попередження про пуски "Кинджалів" з Міг-31К у бік Рівного. І місцеві жителі за кілька хвилин після цих повідомлень почули вибухи.
Місцева влада поки що не повідомляє, чи є наслідки атаки.
Нагадаємо, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed. Зокрема, о 23:27 в Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ попередили, що на північ Сумщини заходять великі групи безпілотників з Курської та Брянської областей.
Крім того, близько 03:00 було повідомлено про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
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