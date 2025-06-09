Масована атака на Рівненську область: росіяни б'ють дронами та ракетами

Так, у ніч проти 9 червня Рівненську область атакували "Шахеди" і ракети, протиповітряна оборона відбиває атаку.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, ще такого масованого удару на Рівне та Дубно не було. Звуки вибухів чути постійно.

Міський голова Рівного о 00:09 повідомив, що на громаду рухаються російські БпЛА та закликав людей перейти до укриття. О 00:26 БпЛА досягли міста Дубно.

А близько 3 ранку зявилось попередження про пуски "Кинджалів" з Міг-31К у бік Рівного. І місцеві жителі за кілька хвилин після цих повідомлень почули вибухи.

Місцева влада поки що не повідомляє, чи є наслідки атаки.