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Массированная атака на Ровенскую область: россияне бьют дронами и ракетами

Иллюстративное фото: спасатели после атаки (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

Около 3 часов ночи в Ровно прогремели мощные взрывы. Город атаковали две ракеты Кинжал, а также более 20 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Так, в ночь на 9 июня Ровенскую область атаковали "Шахеды" и ракеты, противовоздушная оборона отражает атаку.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, еще такого массированного удара на Ровно и Дубно не было. Звуки взрывов слышны постоянно.

Городской голова Ровно в 00:09 сообщил, что на общину движутся российские БпЛА и призвал людей перейти в укрытие. В 00:26 БпЛА достигли города Дубно.

А около 3 утра появилось предупреждение о пусках "Кинжалов" с МиГ-31К в сторону Ровно. И местные жители через несколько минут после этих сообщений услышали взрывы.

Местные власти пока не сообщают, есть ли последствия атаки.

 

 

Напомним, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed. В частности, в 23:27 в Telegram-канале Командования Воздушных сил ВСУ предупредили, что на север Сумщины заходят большие группы беспилотников из Курской и Брянской областей.

Кроме того, около 03:00 было сообщено о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Война в УкраинеАтака дронов