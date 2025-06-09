Массированная атака на Ровенскую область: россияне бьют дронами и ракетами

Так, в ночь на 9 июня Ровенскую область атаковали "Шахеды" и ракеты, противовоздушная оборона отражает атаку.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, еще такого массированного удара на Ровно и Дубно не было. Звуки взрывов слышны постоянно.

Городской голова Ровно в 00:09 сообщил, что на общину движутся российские БпЛА и призвал людей перейти в укрытие. В 00:26 БпЛА достигли города Дубно.

А около 3 утра появилось предупреждение о пусках "Кинжалов" с МиГ-31К в сторону Ровно. И местные жители через несколько минут после этих сообщений услышали взрывы.

Местные власти пока не сообщают, есть ли последствия атаки.