Вже відомо, щоу Києві внаслідок нічної ворожої атаки загинули три людини, ще 11 - постраждали, одну особу евакуйовано.

Пожежі, спричинені російським обстрілом в ніч на 20 листопада зафіксовано у трьох районах міста.

У Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.

Фото: наслідки масованої атаки РФ на Київ (t.me/dsns_kyiv)

У Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. За іншою адресою внаслідок атаки виникла пожежа на об`єкті цивільної інфраструктури

У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.