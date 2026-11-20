Уже известно, что в Киеве в результате ночной вражеской атаки погибли три человека, еще 11 - пострадали, один человек эвакуирован.

Пожар, вызванный российским обстрелом в ночь на 20 ноября, зафиксирован в трех районах города.

В Подольском районе поступили сообщения о возгорании двух нежилых построек.

Фото: последствия массированной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)

В Оболонском районе огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу в результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры

В Голосеевском районе под ударом оказалась нежилая застройка.