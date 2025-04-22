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Масована атака дронів на Харків: з'явилися фото та відео наслідків

Фото: наслідки масованої атаки дронів на Харків (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти вдень 22 квітня масовано атакували Харків та область ударними дронами. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За попередніми даними рятувальників, внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей. 

Також виникли пожежі: горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава.

Рятувальники вже приборкали вогонь. Триває ліквідація наслідків атаки. 

 

Фото: наслідки масованої атаки дронів на Харків (t.me/dsns_telegram)

Як повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, росіяни запустили по Харкову та передмістю 14 безпілотників типу "Шахед". 12 з них влучили у чотирьох районах Харкова.

"Внаслідок атаки станом на зараз постраждали восьмеро осіб. На місці пригоди працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідків атаки", - додав він.

Водночас, за інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, поранення отримали десятеро осіб.

"Попередньо, десять осіб отримали поранення. Вони перебували в автівках, стояли на зупинках громадського транспорту. Також вибухи були на цивільних підприємствах. Ми вкотре бачимо, що ворог цілеспрямовано б’є по бізнесу та цивільним людям", - розповів мер.

Масована атака на Харків 22 квітня

Нагадаємо, вдень вівторка, 22 квітня, російська армія запустила по Харкову ударні дрони. У місті зафіксовано декілька влучань.

Під ударами опинилися чотири райони Харкова: є поранені, також сталися пожежі.

Зокрема, у Київському районі міста зафіксували влучання, попередньо - дроном типу "Шахед", у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль з людьми.

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ДСНСХарківВійна в УкраїніАтака дронів