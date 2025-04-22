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Массированная атака дронов на Харьков: появились фото и видео последствий

Фото: последствия массированной атаки дронов на Харьков (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты днем 22 апреля массированно атаковали Харьков и область ударными дронами. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По предварительным данным спасателей, в результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

Также возникли пожары: горели частный дом, складская и хозяйственная постройки, автомобили и сухая трава.

Спасатели уже потушили огонь. Продолжается ликвидация последствий атаки.

 

Фото: последствия массированной атаки дронов на Харьков (t.me/dsns_telegram)

Как сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, россияне запустили по Харькову и пригороду 14 беспилотников типа "Шахед". 12 из них попали в четырех районах Харькова.

"В результате атаки по состоянию на сейчас пострадали восемь человек. На месте происшествия работают прокуроры и следователи с целью фиксации последствий атаки", - добавил он.

В то же время, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, ранения получили десять человек.

"Предварительно, десять человек получили ранения. Они находились в автомобилях, стояли на остановках общественного транспорта. Также взрывы были на гражданских предприятиях. Мы в очередной раз видим, что враг целенаправленно бьет по бизнесу и гражданским людям", - рассказал мэр.

 

Массированная атака на Харьков 22 апреля

Напомним, днем вторника, 22 апреля, российская армия запустила по Харькову ударные дроны. В городе зафиксировано несколько попаданий.

Под ударами оказались четыре района Харькова: есть раненые, также произошли пожары.

В частности, в Киевском районе города зафиксировали попадание, предварительно - дроном типа "Шахед", в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль с людьми.

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ГСЧСХарьковВойна в УкраинеАтака дронов