Массированная атака дронов на Харьков: появились фото и видео последствий

По предварительным данным спасателей, в результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

Также возникли пожары: горели частный дом, складская и хозяйственная постройки, автомобили и сухая трава.

Спасатели уже потушили огонь. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Фото: последствия массированной атаки дронов на Харьков (t.me/dsns_telegram)

Как сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, россияне запустили по Харькову и пригороду 14 беспилотников типа "Шахед". 12 из них попали в четырех районах Харькова.

"В результате атаки по состоянию на сейчас пострадали восемь человек. На месте происшествия работают прокуроры и следователи с целью фиксации последствий атаки", - добавил он.

В то же время, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова, ранения получили десять человек.

"Предварительно, десять человек получили ранения. Они находились в автомобилях, стояли на остановках общественного транспорта. Также взрывы были на гражданских предприятиях. Мы в очередной раз видим, что враг целенаправленно бьет по бизнесу и гражданским людям", - рассказал мэр.