Масова помилка. Орнітолог пояснив, чим не можна годувати птахів у парках

Як правильно годувати птахів у парках

За словами орнітолога, для качок і лебедів хліб може бути небезпечним.

"Хліб викликає в них порушення мікрофлори кишківника, уповільнює перистальтику. Це може спричинити ентерити: птахи худнуть, слабшають, не можуть їсти", - розповів фахівець.

Натомість голубам хліб не шкодить – вони добре засвоюють крохмаль, бо їхній раціон близький до зернового.

Для водоплавних птахів орнітолог радить використовувати спеціальний гранульований корм для качок, який можна знайти навіть на базарах. Такий корм не шкодить здоров’ю й краще відповідає природному раціону птахів.

Які птахи водяться у містах України

Пономаренко розповів, що у в українських містах багато сизого голуба та садової горлиці. Останніми роками також у міста почав переселятися припутень - цей голуб у півтора-два рази більший за сизого, має білу пляму на боці шиї і білу смугу на крилі.

"Регулювати чисельність голубів треба виключно природними способами. Тобто не відстрілювати, а просто створити у зелених ділянках міста максимально зручні умови для гніздування класичних хижих птахів, наприклад, яструба великого. Він би регулював чисельність голуба", - пояснив орнітолог.

Також в українських містах багато сірих ворон, а от чорні у нас не водяться. Часто люди їх плутають із круками та грачами, які мають чорне оперення.

"Зміна способу будівництва вплинула на популяції ластівки міської та сільської, а також серпокрильця. Ластівки у містах більше не мають де селитись, натомість серпокрилець здатен жити у ходах вентиляції в багатоповерхівках. Тому він зараз наймасовіший вид у місті", - додав Пономаренко.

А от популяція горобців в окремих місцевостях різко скорочується.