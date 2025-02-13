РФ атакувала дронами Одеську область, під ударом припортова інфраструктура

За повідомленням очільника військової адміністрації, під ударом російських дронів опинився Ізмаїльський район Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура району та навчальний заклад, який на разі не працює.

Постраждала одна людина. Осколками безпілотника був вражений автомобіль, в якому в той час перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна. Постраждалу госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

На місці обстрілу працюють правоохоронці.

Фото: рятувальники Одещини працюють на місці ворожих обстрілів (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одеську область

Про атаку на Одещину першими написали одеські пабліки. Пізно ввечері у середу, 12 лютого, з'явилися повідомлення про вибухи в районі міста. Писали про атаку "Шахедів" та роботу сил ППО по російських дронах.

Влада Одеської області випустила попередження про загрозу дронової атаки на Одесу, Ізмаїльський та Одеський райони.