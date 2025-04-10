Маску залишилося недовго: мільярдера хочуть змусити піти з Білого дому
Бізнесмен Ілон Маск може втратити доступ до адміністрації Дональда Трампа через конфлікт із законом про держслужбу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Група демократів у Палаті представників Конгресу США починає узгоджену кампанію з метою змусити Маска піти з Білого дому до 30 травня.
В основі цих вимог лежить юридичне положення, згідно з яким спеціальні державні службовці (така посада у Маска у зв'язку з його керівництвом DOGE) не повинні служити понад 130 днів.
"Ми вимагаємо від вашої адміністрації негайної публічної заяви, в якій буде чітко вказано, що Маск піде у відставку і передасть усі повноваження щодо ухвалення рішень, як того вимагає закон, до 30 травня", - написали 77 демократів Палати представників у листі Трампу.
Вони написали, що Маску не дозволять повернутися як спеціальному державному службовцю протягом року "без відмови від своїх компаній, включно з Tesla і SpaceX".
Перший залп
Голова Прогресивної фракції Конгресу Грег Касар (демократ від Техасу), який очолив написання листа, заявив в інтерв'ю Axios, що це тільки перший залп.
"Ми ясно даємо зрозуміти, що громадський тиск на республіканців буде тільки посилюватися відтепер і до 30 травня", - сказав він.
Касар заявив, що у демократів "є в розпорядженні юридичні інструменти, політичні інструменти", а також "уся сила громадського тиску".
Однак адміністрація Трампа, на думку багатьох демократів, уже проігнорувала не тільки федеральний закон, а й Конституцію у сферах, набагато важливіших, ніж правила урядової етики.
Білий дім може зрештою послатися на минулорічний меморандум Управління урядової етики - за часів адміністрації Байдена - в якому йшлося про те, що неоплачувані дні відряджень не зараховуються до цих 130 днів.
Нагадаємо, більша частина діяльності Департаменту ефективності уряду (DOGE) Маска залишається оповитою таємницею. За даними Reuters, команда технологів DOGE використовує штучний інтелект для відстеження повідомлень держслужбовців на предмет ворожості до президента Дональда Трампа.
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