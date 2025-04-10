Маску залишилося недовго: мільярдера хочуть змусити піти з Білого дому

Бізнесмен Ілон Маск може втратити доступ до адміністрації Дональда Трампа через конфлікт із законом про держслужбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Група демократів у Палаті представників Конгресу США починає узгоджену кампанію з метою змусити Маска піти з Білого дому до 30 травня.

В основі цих вимог лежить юридичне положення, згідно з яким спеціальні державні службовці (така посада у Маска у зв'язку з його керівництвом DOGE) не повинні служити понад 130 днів.

"Ми вимагаємо від вашої адміністрації негайної публічної заяви, в якій буде чітко вказано, що Маск піде у відставку і передасть усі повноваження щодо ухвалення рішень, як того вимагає закон, до 30 травня", - написали 77 демократів Палати представників у листі Трампу.

Вони написали, що Маску не дозволять повернутися як спеціальному державному службовцю протягом року "без відмови від своїх компаній, включно з Tesla і SpaceX".

Перший залп

Голова Прогресивної фракції Конгресу Грег Касар (демократ від Техасу), який очолив написання листа, заявив в інтерв'ю Axios, що це тільки перший залп.

"Ми ясно даємо зрозуміти, що громадський тиск на республіканців буде тільки посилюватися відтепер і до 30 травня", - сказав він.

Касар заявив, що у демократів "є в розпорядженні юридичні інструменти, політичні інструменти", а також "уся сила громадського тиску".

Однак адміністрація Трампа, на думку багатьох демократів, уже проігнорувала не тільки федеральний закон, а й Конституцію у сферах, набагато важливіших, ніж правила урядової етики.

Білий дім може зрештою послатися на минулорічний меморандум Управління урядової етики - за часів адміністрації Байдена - в якому йшлося про те, що неоплачувані дні відряджень не зараховуються до цих 130 днів.