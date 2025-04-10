Маску осталось недолго: миллиардера хотят заставить уйти из Белого дома
Бизнесмен Илон Маск может потерять доступ к администрации Дональда Трампа из-за конфликта с законом о госслужбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Группа демократов в Палате представителей Конгресса США начинает согласованную кампанию с целью заставить Маска уйти из Белого дома к 30 мая.
В основе этих требований лежит юридическое положение, согласно которому специальные государственные служащие (такая должность у Маска в связи с его руководством DOGE) не должны служить более 130 дней.
"Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая", - написали 77 демократов Палаты представителей в письме Трампу.
Они написали, что Маску не разрешат вернуться в качестве специального государственного служащего в течение года "без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX".
Первый залп
Председатель Прогрессивной фракции Конгресса Грег Касар (демократ от Техаса), который возглавил написание письма, заявил в интервью Axios, что это только первый залп.
"Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с настоящего момента и до 30 мая", - сказал он.
Касар заявил, что у демократов "есть в распоряжении юридические инструменты, политические инструменты", а также "вся сила общественного давления".
Однако администрация Трампа, по мнению многих демократов, уже проигнорировала не только федеральный закон, но и Конституцию в областях, гораздо более важных, чем правила правительственной этики.
Белый дом может в конечном итоге сослаться на прошлогодний меморандум Управления правительственной этики - во времена администрации Байдена - в котором говорилось, что неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в эти 130 дней.
Напомним, большая часть деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE) Маска остается окутанной тайной. По данным Reuters, команда технологов DOGE использует искусственный интеллект для отслеживания сообщений госслужащих на предмет враждебности к президенту Дональду Трампу
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