Маск використовує ШІ для пошуку серед чиновників ворогів Трампа, - Reuters

Команда технологів DOGE Ілона Маска використовує штучний інтелект для відстеження повідомлень держслужбовців на предмет ворожості до президента Дональда Трампа і його програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, більша частина діяльності Департаменту ефективності уряду Маска залишається оповитою таємницею. Держслужбовці вже й так постраждали від масових звільнень і різкого скорочення витрат.

Команда DOGE також використовує додаток Signal для спілкування, що порушує федеральні правила ведення записів, оскільки повідомлення можуть зникати після закінчення певного періоду часу.

І вони "активно" задіяли чат-бот Grok ШІ Маска - перспективного конкурента ChatGPT - у межах своєї роботи з атаки на уряд, сказало джерело.

Використання ШІ та Signal посилює побоювання експертів з кібербезпеки та урядових етиків щодо того, що DOGE діє з обмеженою прозорістю. Вони побоюються, що мільярдер Маск або адміністрація Трампа можуть використовувати інформацію, зібрану за допомогою ШІ, для просування своїх власних інтересів або для переслідування політичних цілей.

Кетлін Кларк, експертка з урядової етики з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, заявила, що використання DOGE Signal посилює стурбованість з приводу методів. "Якщо вони використовують Signal і не зберігають кожне повідомлення у федеральних файлах, то вони діють незаконно", - сказала вона.

Минулого місяця високопосадовці адміністрації Трампа зазнали критики за помилкове включення журналіста в груповий чат, присвячений плануванню військових операцій у Ємені.

ШІ Маска

Інтерв'ю агентства Reuters із майже 20 людьми, обізнаними про діяльність DOGE, а також вивчення сотень сторінок судових документів із позовів, що оскаржують доступ DOGE до даних, підкреслюють нетрадиційне використання штучного інтелекту та інших технологій.

Наприклад, в Агентстві з охорони довкілля призначенці Трампа повідомили деяким менеджерам, що команда Маска впроваджує ШІ для моніторингу співробітників, зокрема для пошуку в повідомленнях мови, яку вважають ворожою по відношенню до Трампа або Маска.

Агентство з охорони навколишнього середовища, яке забезпечує дотримання таких законів, як закон про чисте повітря, і працює над захистом навколишнього середовища, потрапило під пильну увагу адміністрації Трампа. Із січня воно відправило у відпустку майже 600 співробітників і заявило, що скоротить 65% свого бюджету, що може вимагати подальшого скорочення персоналу.

Призначені Трампом посадові особи, які обійняли посади в агентстві, повідомили менеджерам, що DOGE використовує ШІ для моніторингу застосунків і програмного забезпечення для спілкування, включно з Microsoft Teams.

"Нам сказали, що вони шукають антитрампівську або антимасківську мову", - сказало джерело..

Чиновники Трампа заявили, що DOGE шукатиме людей, чия робота не відповідає місії адміністрації, повідомили перші два джерела. "Будьте обережні з тим, що ви говорите, що ви друкуєте і що ви робите", - сказав менеджер.

Маск описав DOGE як технологічно вмотивовану спробу зробити федеральний уряд США більш ефективним, націлившись на марнотратство, шахрайство і зловживання. Він сказав, що мета полягала в тому, щоб скоротити витрати на 1 трильйон доларів, або 15% річного бюджету США.