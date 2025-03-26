Маску доручили розібратися, як журналіст потрапив у секретний чат Signal

Високопоставлений посадовець Білого дому підтвердив ABC News, що Ілон Маск і його команда з питань ефективності уряду перевіряють, як головний редактор The Atlantic опинився в чаті Signal з топпосадовцями, де обговорювалися плани ударів по єменських хуситах.

Напередодні в інтерв’ю Fox News радник з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Маска залучать до розслідування.

"Я щойно розмовляв з Ілоном по дорозі сюди - у нас є найкращі технічні уми, які досліджують, як це сталося", - сказав він.

Представник Білого дому підтвердив ABC News, що DOGE, який очолює Ілон Маск, бере участь і що департамент працює з іншими командами, щоб зробити зв’язок "більш безпечним і ефективним".

Крім того, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила в ефірі Fox News, що "команда експертів Ілона Маска розбирається з цим, і Рада з нацбезпеки ретельно розбирається з цим, щоб забезпечити, що такого більше ніколи не станеться".