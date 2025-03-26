Маску поручили разобраться, как журналист попал в секретный чат Signal

Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил ABC News, что Илон Маск и его команда по вопросам эффективности правительства проверяют, как главный редактор The Atlantic оказался в чате Signal с топ-чиновниками, где обсуждались планы ударов по йеменским хуситам.

Накануне в интервью Fox News советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Маска привлекут к расследованию.

"Я только что разговаривал с Илоном по дороге сюда - у нас есть лучшие технические умы, которые исследуют, как это произошло", - сказал он.

Представитель Белого дома подтвердил ABC News, что DOGE, который возглавляет Илон Маск, участвует и что департамент работает с другими командами, чтобы сделать связь "более безопасной и эффективной".

Кроме того, спикерь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире Fox News, что "команда экспертов Илона Маска разбирается с этим, и Совет по нацбезопасности тщательно разбирается с этим, чтобы обеспечить, что такого больше никогда не произойдет".