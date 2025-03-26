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Маску доручили розібратися, як журналіст потрапив у секретний чат Signal

Вашингтон, Середа 26 березня 2025 10:19
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Маску доручили розібратися, як журналіст потрапив у секретний чат Signal Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім доручив керівнику Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілону Маску розібратися, як журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат в Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Високопоставлений посадовець Білого дому підтвердив ABC News, що Ілон Маск і його команда з питань ефективності уряду перевіряють, як головний редактор The Atlantic опинився в чаті Signal з топпосадовцями, де обговорювалися плани ударів по єменських хуситах.

Напередодні в інтерв’ю Fox News радник з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Маска залучать до розслідування.

"Я щойно розмовляв з Ілоном по дорозі сюди - у нас є найкращі технічні уми, які досліджують, як це сталося", - сказав він.

Представник Білого дому підтвердив ABC News, що DOGE, який очолює Ілон Маск, бере участь і що департамент працює з іншими командами, щоб зробити зв’язок "більш безпечним і ефективним".

Крім того, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила в ефірі Fox News, що "команда експертів Ілона Маска розбирається з цим, і Рада з нацбезпеки ретельно розбирається з цим, щоб забезпечити, що такого більше ніколи не станеться".

Скандал з секретним чатом Signal

Нагадаємо, днями у США спалахнув скандал за участі головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Його додали в секретний чат з топпосадовцями США в Signal, де обговорювалися удари по єменських хуситах.

Голдберг написав велику статтю про це, потім Білий дім підтвердив факт витоку. Журналіст розповів, що отримав запит на підключення до Signal від користувача Майка Волца.

Сам Волц взяв на себе відповідальність за включення головного редактора The Atlantic. Але заявив, що особисто не знайомий з Голдбергом і нібито не мав його номера, а потім назвав його "найгіршим з журналістів".

Радник з питань національної безпеки Майк Волц також заперечує обговорення військових планів у чаті.

Детальніше про скандал - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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