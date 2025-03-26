Маску доручили розібратися, як журналіст потрапив у секретний чат Signal

Білий дім доручив керівнику Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілону Маску розібратися, як журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат в Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Високопоставлений посадовець Білого дому підтвердив ABC News, що Ілон Маск і його команда з питань ефективності уряду перевіряють, як головний редактор The Atlantic опинився в чаті Signal з топпосадовцями, де обговорювалися плани ударів по єменських хуситах.

Напередодні в інтерв’ю Fox News радник з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Маска залучать до розслідування.

"Я щойно розмовляв з Ілоном по дорозі сюди - у нас є найкращі технічні уми, які досліджують, як це сталося", - сказав він.

Представник Білого дому підтвердив ABC News, що DOGE, який очолює Ілон Маск, бере участь і що департамент працює з іншими командами, щоб зробити зв’язок "більш безпечним і ефективним".