Маску поручили разобраться, как журналист попал в секретный чат Signal
Белый дом поручил руководителю Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску разобраться, как журналист The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в Signal.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил ABC News, что Илон Маск и его команда по вопросам эффективности правительства проверяют, как главный редактор The Atlantic оказался в чате Signal с топ-чиновниками, где обсуждались планы ударов по йеменским хуситам.
Накануне в интервью Fox News советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Маска привлекут к расследованию.
"Я только что разговаривал с Илоном по дороге сюда - у нас есть лучшие технические умы, которые исследуют, как это произошло", - сказал он.
Представитель Белого дома подтвердил ABC News, что DOGE, который возглавляет Илон Маск, участвует и что департамент работает с другими командами, чтобы сделать связь "более безопасной и эффективной".
Кроме того, спикерь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире Fox News, что "команда экспертов Илона Маска разбирается с этим, и Совет по нацбезопасности тщательно разбирается с этим, чтобы обеспечить, что такого больше никогда не произойдет".
Скандал с секретным чатом Signal
Напомним, на днях в США разгорелся скандал с участием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Его добавили в секретный чат с топ-чиновниками США в Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.
Голдберг написал большую статью об этом, затем Белый дом подтвердил факт утечки. Журналист рассказал, что получил запрос на подключение к Signal от пользователя Майка Уолтца.
Сам Уолтц взял на себя ответственность за включение главного редактора The Atlantic. Но заявил, что лично не знаком с Голдбергом и якобы у него не было его номера, а затем назвал его "худшим из журналистов".
Советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц также отрицает обсуждение военных планов в чате.
Подробнее о скандале - можно узнать в материале РБК-Украина.
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