Маскл-кари в Україні: що це, чи варто їх купувати і де знайти

Ці машини були предметом жадання драйверів кількох поколінь по всьому світу – навіть тих, хто розумів усю недосяжність цієї мрії і ніколи не бачив цих неймовірних машин на власні очі. Розбираємось, чи справді масклкари були настільки крутими і чи доступні вони сьогодні.

Маслкар – одне з чарівних слів, які знають всі фанати автомобільної справи. Muscle cars (від англ. м’язисті автомобілі) – це особливий клас авто, який виник у США в середині XX століття. В Америці з часом вони стали символом швидкості, потужності та бунтарського духу, а для решти світу це був приклад доступної машини з потужним двигуном і високими динамічними характеристиками. Автомобільні експерти бачили в них дещо третє, не зовсім невтішне для самих машин та їхніх творців, але про все по порядку.

Що таке масл-кари

Основною ідеєю таких машин було поєднання відносно компактного – за американськими мірками – кузова та великого потужного двигуна, що забезпечувало машині видатну динаміку. З іншого боку, за загальною традицією тодішнього американського автопрому маслкари відрізнялись посередньою керованістю і такими собі гальмами.

Наголошуємо, що це не були спортивні автомобілі у європейському розумінні. Справа у тому, що конструювали їх за тими ж принципами, що і звичайні сімейні седани – з їхніми рамами, великою вагою, м’якою підвіскою і великими габаритами. Попри велику потужність силового агрегата, маслкари не їздили як спортивні машини – вони були хиткі на ходу і не дуже чітко тримали дорогу в поворотах.

Історія появи

Перші масл-кари почали з'являтися в 60-х роках. Тоді окремі з численних (на той час) американських брендів – такі як Ford, Chevrolet, Dodge та Pontiac – почали встановлювати свої великі двигуни V8, призначені для так званих повнорозмірних седанів (full size), в автомобілі середнього розміру. Вийшли динамічні і недорогі машини, доступні для молоді, яка прагнула швидкості та захоплюючих відчуттів під час поїздок. Почасти саме через молодіжну аудиторію ці машини отримували дводверні кузови з динамічною, немов спортивною формою.

Історія авто цього класу в їхньому чистому вигляді була недовгою – після нафтової кризи 1973 р. їхній розвиток зупинився. Удорожчання бензину тоді боляче вдарило по всій американській класиці. Рамні повнорозмірні седани, важкі позашляховики та пікапи, по-перше, втратили в тиражах і асортименті, а по-друге, позбулися своїх ненажерливих багатолітрових двигунів V8. Навіть ті агрегати, що залишили великий об’єм, стали менш потужними. Не обійшло це лихо і молодіжний сегмент ринку.

Як відрізнити маслкар

За великим рахунком вам необов’язково вміти відрізняти маслкар від машин інших класів, адже перелік моделей, які відносять до цієї шанованої когорти, не те що добре відомий – він практично канонізований мільйонами шанувальників. Найчастіше мають на увазі Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger, Pontiac GTO, Plymouth Barracuda та інші.

Проте, видові ознаки маслкарів все одно нагадаємо:

Двигун. Зазвичай це V8 об'ємом від 5,0 до 7,5 літрів;

Зазвичай це V8 об'ємом від 5,0 до 7,5 літрів; Кузов . Дизайн в агресивному стилі, з спортивними рисами, корма найчастіше типу фастбек (похила від заднього скла до кромки багажника);

. Дизайн в агресивному стилі, з спортивними рисами, корма найчастіше типу фастбек (похила від заднього скла до кромки багажника); Динаміка : Висока потужність дозволяє доволі енергійно розганятися та забезпечувати захоплююче водіння. Але не думайте, що маслкар 1960-70-х був таким же швидким, як нинішні спорткари;

: Висока потужність дозволяє доволі енергійно розганятися та забезпечувати захоплююче водіння. Але не думайте, що маслкар 1960-70-х був таким же швидким, як нинішні спорткари; Доступність. Порівняно з європейськими спортивними автомобілями, масл-кари були більш доступними, у тому числі і для середнього класу.

Маслкари в Україні

Деякі американські автомобілі, які використовують назву колишнього маслкару, випускалися і в ХХІ столітті: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. Але далеко не завжди це буде те саме, що малося на увазі під маслкаром півстоліття тому: двигуни більш скромні за потужністю і об’ємом, іноді – електричні. Хоча чесно сказати, шарм тих імен все одно грає свою роль.

Коротко

В принципі, якщо поставити за мету, в Україні можна придбати і класичний маслкар, випущений в епоху золотої ери американського автопрому. Але у вільному продажі таких машин немає, їх є лічені одиниці і всі вони давно перебувають в руках поціновувачів і на продаж виставляються нечасто.

При підготовці статті були використані матеріали музею "Колеса Історії".