Маскл-кары в Украине: что это, стоит ли их покупать и где найти
Эти машины были предметом вожделения драйверов нескольких поколений по всему миру - даже тех, кто понимал всю недостижимость этой мечты и никогда не видел этих невероятных машин собственными глазами. Разбираемся, действительно ли масклкары были настолько крутыми и доступны ли они сегодня.
Об одной из отмерших ветвей американского автопрома читайте в материале РБК-Украина.
Маслкар - одно из волшебных слов, которые знают все фанаты автомобильного дела. Muscle cars (от англ. мускулистые автомобили) - это особый класс авто, который возник в США в середине XX века. В Америке со временем они стали символом скорости, мощности и бунтарского духа, а для остального мира это был пример доступной машины с мощным двигателем и высокими динамическими характеристиками. Автомобильные эксперты видели в них нечто третье, не совсем неутешительное для самих машин и их создателей, но обо всем по порядку.
Что такое масл-кары
Основной идеей таких машин было сочетание относительно компактного - по американским меркам - кузова и большого мощного двигателя, что обеспечивало машине выдающуюся динамику. С другой стороны, по общей традиции тогдашнего американского автопрома маслкары отличались посредственной управляемостью и такими себе тормозами.
Подчеркиваем, что это не были спортивные автомобили в европейском понимании. Дело в том, что конструировали их по тем же принципам, что и обычные семейные седаны - с их рамами, большим весом, мягкой подвеской и большими габаритами. Несмотря на большую мощность силового агрегата, маслкары не ездили как спортивные машины - они были шаткие на ходу и не очень четко держали дорогу в поворотах.
История появления
Первые масл-кары начали появляться в 60-х годах. Тогда отдельные из многочисленных (на то время) американских брендов - такие как Ford, Chevrolet, Dodge и Pontiac - начали устанавливать свои большие двигатели V8, предназначенные для так называемых полноразмерных седанов (full size), в автомобили среднего размера. Получились динамичные и недорогие машины, доступные для молодежи, которая стремилась к скорости и захватывающим ощущениям во время поездок. Отчасти именно из-за молодежной аудитории эти машины получали двухдверные кузова с динамичной, словно спортивной формой.
История авто этого класса в их чистом виде была недолгой - после нефтяного кризиса 1973 г. их развитие остановилось. Подорожание бензина тогда больно ударило по всей американской классике. Рамные полноразмерные седаны, тяжелые внедорожники и пикапы, во-первых, потеряли в тиражах и ассортименте, а во-вторых, лишились своих прожорливых многолитровых двигателей V8. Даже те агрегаты, что оставили большой объем, стали менее мощными. Не обошла эта беда и молодежный сегмент рынка.
Как отличить маслкар
По большому счету вам необязательно уметь отличать маслкар от машин других классов, ведь перечень моделей, которые относят к этой уважаемой когорте, не то что хорошо известен - он практически канонизирован миллионами поклонников. Чаще всего имеют в виду Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger, Pontiac GTO, Plymouth Barracuda и другие.
Тем не менее, видовые признаки маслкаров все равно напомним:
- Двигатель. Обычно это V8 объемом от 5,0 до 7,5 литров;
- Кузов. Дизайн в агрессивном стиле, со спортивными чертами, корма чаще всего типа фастбэк (наклонная от заднего стекла до кромки багажника);
- Динамика: Высокая мощность позволяет довольно энергично разгоняться и обеспечивать увлекательное вождение. Но не думайте, что маслкар 1960-70-х был таким же быстрым, как нынешние спорткары;
- Доступность. По сравнению с европейскими спортивными автомобилями, масл-кары были более доступными, в том числе и для среднего класса.
Маслкары в Украине
Некоторые американские автомобили, использующие название бывшего маслкара, выпускались и в ХХІ веке: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. Но далеко не всегда это будет то же, что подразумевалось под маслкаром полвека назад: двигатели более скромные по мощности и объему, иногда - электрические. Хотя честно сказать, шарм тех имен все равно играет свою роль.
Вкратце
В принципе, если задаться целью, в Украине можно приобрести и классический маслкар, выпущенный в эпоху золотой эры американского автопрома. Но в свободной продаже таких машин нет, их есть считанные единицы и все они давно находятся в руках ценителей и на продажу выставляются нечасто.
При подготовке статьи были использованы материалы музея "Колеса Истории".
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.