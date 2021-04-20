ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маскування та наступальний бій: в районі ООС провели навчання танкового підрозділу

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 15:27
Маскування та наступальний бій: в районі ООС провели навчання танкового підрозділу Фото: на Донбасі провели навчання танкістів (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

В районі операції Об'єднаних сил українські танкісти провели навчання. Зокрема, відпрацювали організацію наступального бою.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Відповідно до легенди тренувань, за умовним сигналом колона здійснила марш в район очікування, де першочергово були проведені заходи маскування.

Після знищення умовних незаконних збройних формувань та диверсійно розвідувальних груп в районі зосередження, танки вийшли на вогневий рубіж. Метою було зупинити противника, нанести йому максимальних втрат і бути в готовності переходу до контрнаступу.

У ході навчань танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження умовного противника, організацію наступального бою та контратаку з рубежу. Вони також умовно виконали стрільбу прямою наводкою з вогневих позицій.

В ході тренувань танкові підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.

Фото: навчання танкістів (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше військово-морські сили (ВМС) України і Румунії провели спільні навчання в акваторії Чорного моря типу PASSEX (швидкі вправи).

Нагадаємо, Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України, не тільки в прикордонних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство учения ООС
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"