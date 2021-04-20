Маскування та наступальний бій: в районі ООС провели навчання танкового підрозділу
В районі операції Об'єднаних сил українські танкісти провели навчання. Зокрема, відпрацювали організацію наступального бою.
Відповідно до легенди тренувань, за умовним сигналом колона здійснила марш в район очікування, де першочергово були проведені заходи маскування.
Після знищення умовних незаконних збройних формувань та диверсійно розвідувальних груп в районі зосередження, танки вийшли на вогневий рубіж. Метою було зупинити противника, нанести йому максимальних втрат і бути в готовності переходу до контрнаступу.
У ході навчань танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження умовного противника, організацію наступального бою та контратаку з рубежу. Вони також умовно виконали стрільбу прямою наводкою з вогневих позицій.
В ході тренувань танкові підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.
Фото: навчання танкістів (facebook.com/pressjfo.news)
Раніше військово-морські сили (ВМС) України і Румунії провели спільні навчання в акваторії Чорного моря типу PASSEX (швидкі вправи).
Нагадаємо, Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України, не тільки в прикордонних.