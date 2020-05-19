Маски, рукавички і дистанція: у Києві назвали умови доступу пасажирів до метро

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Влада Києва просить без необхідності не користуватися транспортом

Пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів та дотримання дистанції. На сьогодні в метро вже нанесли відповідну розмітку.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, після відновлення роботи не потрібно користуватися метро без необхідності.

"Тому що, заходячи до громадського транспорту, ви потрапляєте в зону ризику. По-друге, обов'язково маски, по можливості - рукавички. Більш того, в метрополітені ми вже розмітили дистанцію, якої необхідно дотримуватися при підході до кас та на перонах. І закликаємо всіх дотримуватися ключових правил безпеки", - додав Кличко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд може дозволити відкриття метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня. При цьому не факт, що метро запустять відразу в трьох містах, оскільки рішення буде прийматися в залежності від епідеміологічної ситуації на місцях.

До цього Міністерство охорони здоров`я підготувало рекомендації щодо відновлення роботи громадського транспорту.



Автор: Іван Петров