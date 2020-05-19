ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маски, рукавички і дистанція: у Києві назвали умови доступу пасажирів до метро

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 16:47
Маски, рукавички і дистанція: у Києві назвали умови доступу пасажирів до метро
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Влада Києва просить без необхідності не користуватися транспортом

Пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів та дотримання дистанції. На сьогодні в метро вже нанесли відповідну розмітку.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, після відновлення роботи не потрібно користуватися метро без необхідності.

"Тому що, заходячи до громадського транспорту, ви потрапляєте в зону ризику. По-друге, обов'язково маски, по можливості - рукавички. Більш того, в метрополітені ми вже розмітили дистанцію, якої необхідно дотримуватися при підході до кас та на перонах. І закликаємо всіх дотримуватися ключових правил безпеки", - додав Кличко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд може дозволити відкриття метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня. При цьому не факт, що метро запустять відразу в трьох містах, оскільки рішення буде прийматися в залежності від епідеміологічної ситуації на місцях.

До цього Міністерство охорони здоров`я підготувало рекомендації щодо відновлення роботи громадського транспорту.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Київметрокарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся