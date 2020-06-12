Маски та дистанція: аеропорт "Бориспіль" представив нові правила

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

У термінал пропускатимуть лише у масках чи респіраторах

На час карантину в Україні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" працюватиме лише один термінал - D. Для пасажирів в аеропорту було встановлено спеціальні правила.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.

Так, до терміналу аеропорту будуть пропускати лише пасажирів з посадковими талонами або квитком у паперовому чи електронному вигляді, а також у масках або респіраторах. Супроводжуючі особи також повинні мати засоби індивідуального захисту.

Перед поїздкою в аеропорт пасажирів просять заповнювати інформаційну анкету щодо стану здоров'я, якщо цього вимагає авіакомпанія.

На вході до терміналу буде здійснюватися перевірка температури. Особи з температурою понад 38 градусів, а також симптомами коронавірусу в аеропорт пропускатися не будуть.

Пасажирів також просять дотримуватися фізичного дистанціювання та користуватися власними або встановленими в аеропорту санітайзерами.

Документи необхідна надавати лише у розгорнутому вигляді та без обкладинок. Пасажири повинні бути готовими на вимогу інспектора зняти маску чи респіратор.

По прильоту в аеропорт пасажири повинні забрати свій багаж та якнайшвидше покинути будівлю, а також мінімально контактувати з людьми в терміналі прибуття.

Також пасажирів, які прибувають в Україну, просять встановити на свої смартфони додаток "Дій вдома" - він необхідний для проходження домашньої самоізоляції.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні відновили внутрішні авіаперельоти, а вже з 15 червня планують дозволити міжнародні рейси.

Крім того, з 15 червня українські аеропорти також почнуть приймати й іноземних громадян.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький