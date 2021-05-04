Маски и дистанцирование. Как пройдет ВНО для школьников в этом году

ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в вузы.

Первое тестирование состоится через пару недель. Все участники ВНО должны соблюдать противоэпидемические мероприятия, быть в масках, иметь при себе и пользоваться антисептиками, говорит и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. На входе в пункты тестирования будут измерять температуру, а помещения будут проветриваться и дезинфицироваться.

"Во время тестирования в аудиториях будет находиться максимум по 15 участников и по два инструктора, как того требуют правила. Так, между участниками в аудитории обязательно будет соблюден принцип социального дистанцирования, который также будет обеспечено у входа в помещения пунктов тестирования", - рассказал изданию руководитель УЦОКО.

Чтобы обезопасить педагогов, работающих на ВНО, Министерство здравоохранения предложило им добровольно провакцинироваться до начала тестов. Если человек откажется, ему не запретят участвовать в проведении ВНО.