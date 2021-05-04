Маски та дистанціювання. Як пройде ЗНО для школярів цього року

ЗНО необхідно тільки тим, хто збирається цього року вступати до вишів.

Перше тестування відбудеться через пару тижнів. Усі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках, мати при собі і користуватися антисептиками, говорить в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. На вході в пункти тестування будуть вимірювати температуру, а приміщення будуть провітрюватися і дезінфікуватися.

"Під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. Так, між учасниками в аудиторії обов'язково буде дотримано принципу соціального дистанціювання, яке також буде забезпечено біля входу до приміщень пунктів тестування", - розповів виданню керівник УЦОЯО.

Щоб убезпечити педагогів, які працюють на ЗНО, Міністерство охорони здоров'я запропонувало їм добровільно провакцинуватися до початку тестів. Якщо людина відмовиться, їй не заборонять брати участь у проведенні ЗНО.