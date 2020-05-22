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В масках и с проверкой температуры: в Украине утвердили условия проведения ВНО

Новости » Общество     22.05.2020 - 20:18
В масках и с проверкой температуры: в Украине утвердили условия проведения ВНО
Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

На тестирование не будут пускать учеников с температурой выше 37,2 градусов и с признаками заболевания

Министерство здравоохранения утвердило условия для проведения внешнего независимого тестирования в Украине в условиях карантина. Так, допуск к тестированию будет осуществляться лишь при наличии маски, а также при отсутствии температуры и симптомов заболевания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Соответствующие рекомендации были подписаны главным санитарным врачом Украины и обнародованы 22 мая.

Отмечается, что перед началом тестирования всем участникам и привлеченным лицам проведут температурный скрининг и осмотр на наличие респираторных болезней. Согласно рекомендациям к ВНО будут допущены лица, у которых:

  • температура тела составит не более 37,2 градусов;
  • отсутствуют признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, боль в горле, общая слабость);
  • будет одета маска или респиратор, которые будут закрывать нос и рот.

Места для проведения ВНО должны отвечать следующим требованиям:

  • дистанция между участниками во время тестирования - не менее 1,2 метра друг от друга;
  • на входе в здание - место для обработки рук антисептиком;
  • в санитарных комнатах - жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца;
  • во время тестирования, при благоприятной погоде, рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях;
  • запрещен допуск в здание сопровождающих лиц, кроме тех, кто сопровождает людей с инвалидностью;
  • в местах проведения тестирования должны дежурить медицинские работники;
  • наличие контейнеров или урн с крышкой для использованных масок на выходе;
  • перед и после тестирования аудитории проветриваются не менее 30 мин;
  • проведение дезинфекции поверхностей, дверных ручек, столов, мест для сидения после тестирования.

Также в МОН отметили, что пункты тестирования будут обеспечены антисептиками, дезинфекторами, а каждый участник получит защитную маску.

В масках и с проверкой температуры: в Украине утвердили условия проведения ВНО

Напомним, 22 мая Минобразования обнародовало даты проведения ВНО в Украине. Так, основная сессия пройдет с 25 июня по 17 июля.

Также РБК-Украина писало, что в связи с карантином, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц. Все даты были перенесены на август.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МинобразованияВНОкарантин
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