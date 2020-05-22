В масках і з перевіркою температури: в Україні затвердили умови проведення ЗНО

На тестування не будуть пускати учнів з температурою вище 37,2 градусів і з ознаками захворювання
Міністерство охорони здоров'я затвердило умови для проведення зовнішнього незалежного тестування в Україні в умовах карантину. Так, допуск до тестування буде здійснюватися лише за наявності маски, а також при відсутності температури і симптомів захворювання.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки.
Відповідні рекомендації були підписані головним санітарним лікарем України та оприлюднені 22 травня.
Зазначається, що перед початком тестування всім учасникам і залученим особам проведуть температурний скринінг та огляд на наявність респіраторних хвороб. Згідно з рекомендаціями до ЗНО будуть допущені особи, які:
Місця для проведення ЗНО повинні відповідати наступним вимогам:
Також у МОН наголосили, що пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, дезінфекторами, а кожен учасник отримає захисну маску.
Нагадаємо, 22 травня Міносвіти оприлюднило дати проведення ЗНО в Україні. Так, основна сесія проходитиме з 25 червня по 17 липня.
Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з карантином, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць. Всі дати були перенесені на серпень.
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Автор: Игорь Литвиненко