Политика Маска в Twitter способствовала распространению роспропаганды, - ЕС

Социальная сеть Twitter, которая принадлежит Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала войны.

Об этом говорится в исследовании Еврокомиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает.

"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - говорится в исследовании.

ЕС применяет гораздо более агрессивный подход к регулированию поддерживаемой правительством дезинформации, чем США.

Российская ИПСО и примеры пропаганды против Украины

Недавно в ГуР Минобороны Украины отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций заявили о том, что россияне запустили очередную ИПСО в соцсетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

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