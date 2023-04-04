Маска "скинули" з першої позиції найбагатших людей світу за версією Forbes

Засновник SpaceX Ілон Маск втратив лідируючу позицію в списку найбагатших людей за версією Forbes.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Forbes презентував 37-й щорічний рейтинг найбагатших людей світу.
Вперше список очолив керівник групи LVMH Бернар Арно, який потіснив лідера торішнього рейтингу Ілона Маска.
Статки Арно оцінюються у 211 млрд доларів. Він є єдиним бізнесменом в списку, чий капітал перевищує 200 млрд доларів. Минулого року глава LVMH посідав третю сходинку рейтингу після Ілона Маска й Джеффа Безоса.
Маск, зі свого боку, опустився на друге місце. Наразі його капітал оцінюють в 180 млрд доларів, що менше ніж його торішній капітал у розмірі 219 млрд доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно найбагатша людина в Азії лише за два дні втратила 45 млрд доларів.
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