Маска "сбросили" с первой позиции самых богатых людей мира по версии Forbes

Основатель SpaceX Илон Маск потерял лидирующее положение в списке самых богатых людей по версии Forbes.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.
Впервые список возглавил руководитель группы LVMH Бернар Арно, который потеснил лидера прошлогоднего рейтинга Илона Маска.
Состояние Арно оценивается в 211 млрд долларов. Он является единственным бизнесменом в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. В прошлом году глава LVMH занимал третью строчку рейтинга после Илона Маска и Джеффа Безоса.
Маск, в свою очередь, опустился на второе место. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, что меньше его прошлогоднего капитала в размере 219 млрд долларов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно самый богатый человек в Азии всего за два дня потерял 45 млрд долларов.
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