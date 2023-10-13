UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маска анонсували запуск зв'язку для смартфона по Starlink

Фото: Starlink запустить зв'язок для смартфонів через супутники (starlink.com)
Автор: Володимир Костирін

Проект Starlink американської компанії SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, готує до запуску послугу зв'язку Direct to Cell через інтернет-супутник для смартфонів. Вона дозволить обмінюватися текстовими, голосовими та відео повідомленнями користувачам телефонів із підтримкою технології LTE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Starlink.

У компанії зазначають, що Direct to Cell працює з існуючими телефонами LTE "скрізь, де є небо".

"Жодних змін в обладнанні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно, що забезпечує безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних", - наголошується в релізі.

Очікується, що можливість обмінюватися текстовими повідомленнями через Direct to Cell з'явиться в 2024 році. А в 2025-му буде можливий голосовий зв'язок, передача даних, відео, а також - з'єднання пристрою IoT із загальними стандартами LTE.

Як це працюватиме

Супутники Starlink з опцією Direct to Cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, пояснюють у компанії. Він діє як вежа стільникового зв'язку в космосі, забезпечуючи мережеву інтеграцію, аналогічну стандартному партнеру з роумінгу.

Також користувачам сервісу обіцяють усунення "мертвих зон", оскільки Direct to Cell забезпечує можливість підключення у віддалених регіонах.

Супутники Direct to Cell спочатку запустять на ракеті SpaceX Falcon 9, а потім на Starship. На орбіті супутники одразу ж підключатимуться через лазерний транзитний зв'язок до "сузір'я Starlink", щоб забезпечити глобальний зв'язок.

Смартфони з LTE

Нагадаємо, що LTE (Long-Term Evolution, англ.) є IT-технологією, яка забезпечує безперервне інтернет-підключення на швидкості не менше 100 Мбіт/с. Її вводять у систему більшість компаній, які виробляють смартфони.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового Інтернету, проект якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018 році. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично у будь-якому куточку планети.

Раніше повідомлялося, що 24 вересня SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників Starlink, і було опубліковано відео запуску ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Starlinkсмартфони