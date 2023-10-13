У Маска анонсували запуск зв'язку для смартфона по Starlink

У компанії зазначають, що Direct to Cell працює з існуючими телефонами LTE "скрізь, де є небо".

"Жодних змін в обладнанні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно, що забезпечує безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних", - наголошується в релізі.

Очікується, що можливість обмінюватися текстовими повідомленнями через Direct to Cell з'явиться в 2024 році. А в 2025-му буде можливий голосовий зв'язок, передача даних, відео, а також - з'єднання пристрою IoT із загальними стандартами LTE.

Як це працюватиме

Супутники Starlink з опцією Direct to Cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, пояснюють у компанії. Він діє як вежа стільникового зв'язку в космосі, забезпечуючи мережеву інтеграцію, аналогічну стандартному партнеру з роумінгу.

Також користувачам сервісу обіцяють усунення "мертвих зон", оскільки Direct to Cell забезпечує можливість підключення у віддалених регіонах.

Супутники Direct to Cell спочатку запустять на ракеті SpaceX Falcon 9, а потім на Starship. На орбіті супутники одразу ж підключатимуться через лазерний транзитний зв'язок до "сузір'я Starlink", щоб забезпечити глобальний зв'язок.

Смартфони з LTE

Нагадаємо, що LTE (Long-Term Evolution, англ.) є IT-технологією, яка забезпечує безперервне інтернет-підключення на швидкості не менше 100 Мбіт/с. Її вводять у систему більшість компаній, які виробляють смартфони.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового Інтернету, проект якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018 році. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично у будь-якому куточку планети.