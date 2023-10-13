У Маска анонсировали запуск связи для смартфона по Starlink

В компании отмечают, что Direct to Cell работает с существующими телефонами LTE "везде, где есть небо".

"Никаких изменений в оборудовании, прошивке или специальных приложениях не требуется, что обеспечивает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным", - подчеркивается в релизе.

Ожидается, что возможность обмениваться текстовыми сообщениями по Direct to Cell появится в 2024 году. А в 2025-м будет возможна голосовая связь, передача данных, видео, а также - соединение устройства IoT с общими стандартами LTE.

Как это будет работать

Спутники Starlink с опцией Direct to Cell имеют на борту усовершенствованный модем eNodeB, объясняют в компании. Он действует как вышка сотовой связи в космосе, обеспечивая сетевую интеграцию, аналогичную стандартному партнеру по роумингу.

Также пользователям сервиса обещают устранение "мертвых зон", так как Direct to Cell обеспечивает возможность подключения в отдаленных регионах.

Спутники Direct to Cell сначала запустят на ракете SpaceX Falcon 9, а затем на Starship. На орбите спутники немедленно подключатся через лазерную транзитную связь к "созвездию Starlink", чтобы обеспечить глобальную связь.

Смартфоны с LTE

Напомним, что LTE (Long-Term Evolution, англ.) является IT-технологией, которая обеспечивает непрерывное интернет-подключение на скорости не менее 100 Мбит/с. Ее вводят в систему большинство компаний, которые производят смартфоны.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового Интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.