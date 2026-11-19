Засновник SpaceX заявив, що Зеленський нібито змішує дві системи - Starlink і Starshield, щоб використати цивільну мережу для наступальних операцій.

Він сказав, що Зеленський не завжди каже правду.

За словами Маска, роботу Starshield контролює влада США, а рішення щодо цієї системи ухвалює Пентагон.

Натомість Starlink він назвав комерційним проєктом для цивільних, де діє постійне обмеження швидкості передачі даних.

"Не просіть мене, як приватну особу, приймати рішення про вбивства, які іноді призводять до загибелі невинних людей", - заявив Ілон Маск.