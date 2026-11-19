Перевороту в Києві у 2014 році не було, а участь США обмежувалася політичною та гуманітарною підтримкою під час протестів на Майдані.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис політика в соцмережі X .

Польський політик різко відкинув твердження американського мільярдера Ілона Маска про нібито організований США переворот в Україні 12 років тому.

Він наголосив, що особисто перебував у Києві під час тих подій.

"Ні, Ілоне Маску. Перестаньте поширювати російську пропаганду. Я був там, і жодного перевороту в Києві у 2014 році не було", - заявив Сікорський.

За його словами, ключовим фактором зупинення насильства проти протестувальників став тиск на тодішню владу, а дії американських представників мали зовсім інший характер.

"А внеском США у зупинення різанини українців на Майдані, вчиненої проросійським президентом Януковичем, стала Вікторія Нуланд, яка роздавала печиво на вулицях і казала: "До біса ЄС"", - зазначив політик.