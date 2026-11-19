Сікорський різко відповів Маску на вигадки про переворот у Києві 2014 року
Перевороту в Києві у 2014 році не було, а участь США обмежувалася політичною та гуманітарною підтримкою під час протестів на Майдані.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис політика в соцмережі X.
Польський політик різко відкинув твердження американського мільярдера Ілона Маска про нібито організований США переворот в Україні 12 років тому.
Він наголосив, що особисто перебував у Києві під час тих подій.
"Ні, Ілоне Маску. Перестаньте поширювати російську пропаганду. Я був там, і жодного перевороту в Києві у 2014 році не було", - заявив Сікорський.
За його словами, ключовим фактором зупинення насильства проти протестувальників став тиск на тодішню владу, а дії американських представників мали зовсім інший характер.
"А внеском США у зупинення різанини українців на Майдані, вчиненої проросійським президентом Януковичем, стала Вікторія Нуланд, яка роздавала печиво на вулицях і казала: "До біса ЄС"", - зазначив політик.
Нагадаємо, що раніше Ілон Маск виклав свою версію причин війни, де назвав Росію агресором, але водночас звинуватив США в організації державного перевороту в Україні у 2014 році.
Подібні тези роками використовує російська пропаганда для виправдання повномасштабного вторгнення.
Це вже не перший випадок, коли американський мільярдер поширює маніпулятивні наративи проти України.
Зокрема, наприкінці жовтня Маск звинуватив українські еліти у збагаченні на війні, а американських політиків - у використанні фінансової допомоги Києву для власних політичних кампаній.