Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на саммит DealBook от The New York Times.

Основатель SpaceX заявил, что Зеленский якобы смешивает две системы - Starlink и Starshield, чтобы использовать гражданскую сеть для наступательных операций.

Он сказал, что Зеленский не всегда говорит правду.

По словам Маска, работу Starshield контролируют власти США, а решение по этой системе принимает Пентагон.

Starlink же он назвал коммерческим проектом для гражданских, где действует постоянное ограничение скорости передачи данных.

"Не просите меня как частного лица принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей", - заявил Илон Маск.