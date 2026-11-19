Маск обвинил Зеленского во "лжи" по ограничениям Starshield
Президент Украины Владимир Зеленский якобы "лжет" об ограничении системы Starshield.
Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на саммит DealBook от The New York Times.
Основатель SpaceX заявил, что Зеленский якобы смешивает две системы - Starlink и Starshield, чтобы использовать гражданскую сеть для наступательных операций.
Он сказал, что Зеленский не всегда говорит правду.
По словам Маска, работу Starshield контролируют власти США, а решение по этой системе принимает Пентагон.
Starlink же он назвал коммерческим проектом для гражданских, где действует постоянное ограничение скорости передачи данных.
"Не просите меня как частного лица принимать решения об убийствах, которые иногда приводят к гибели невинных людей", - заявил Илон Маск.
Напомним, что в Украине и Европе уже отреагировали на слова американского миллиардера.
В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил Маску на выдумки о перевороте в Киеве в 2014 году.
Он подчеркнул, что никакого переворота в Украине тогда не было, а участие США ограничивалось исключительно политической и гуманитарной поддержкой во время протестов на Майдане.
Это уже не первый выпад основателя SpaceX в сторону Украины за последнее время.
Так, в конце октября Маск набросился на Украину с обвинениями в "обогащении на войне".
Тогда бизнесмен утверждал, что украинские элиты якобы наживаются на конфликте, а американские политики используют финансовую помощь Киеву для спонсирования собственных избирательных кампаний.