Маск звинувачує федеральних службовців в отриманні "нетрудових доходів"

"Ми вважаємо дивним, що є досить багато людей у бюрократичному апараті, які нібито отримують зарплату в кілька сотень тисяч доларів, але якимось чином зуміли накопичити десятки мільйонів доларів чистого капіталу, перебуваючи на цій посаді", - сказав він, перебуваючи в Овальному кабінеті разом із президентом США Дональдом Трампом.

Мільярдер звинуватив співробітників у тому, що вони "розбагатіли за рахунок платників податків", і сказав, що хоче розібратися.

"Нам просто цікаво, звідки це взялося. Можливо, вони дуже добре вміють інвестувати, і в такому разі нам варто було б скористатися їхніми інвестиційними порадами", - сказав він про зарплати федеральних службовців.