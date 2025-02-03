Трамп: Маск не може і не буде нічого робити без схвалення

Мільярдер Ілон Маск не може нічого робити без схвалення адміністрації президента США. Його мета полягає в тому, щоб скоротити склад уряду.

"Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення. І ми дамо йому дозвіл там, де це доречно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо", підкреслив Трамп.

Також президент прокоментував чутки про те, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує Маск, має повний доступ до системи державних платежів. За словами Трампа, Ілон Маск має доступ тільки до звільнення людей, яких він і адміністрація вважають "поганими".

"У нього є доступ тільки до того, щоб звільняти людей, яких він вважає поганими, якщо ми з ним згодні, і тільки якщо ми з ним згодні. Він дуже талановитий хлопець із погляду управління і витрат, і ми доручили йому подивитися, що він може зробити з певними групами і певними цифрами", - розповів американський лідер.

Він уточнив, що Маск має скоротити склад уряду, але якщо є конфлікт інтересів, то бізнесмена "не підпустять і близько".

"У нього хороший, природний інстинкт. У нього є команда дуже талановитих людей. Ми намагаємося скоротити уряд, і він, ймовірно, може скоротити його так само добре, як і всі інші", - розповів Трамп.