Маск зустрівся з представником Ірану в ООН: про що говорили

У понеділок мільярдер Ілон Маск зустрівся з послом Ірану ООН Аміром Саїдою Іравані. Сторони обговорили зниження напруженості між Вашингтоном та Тегераном.

Зустріч бізнесмена та посланця Ірану відбулася у секретному місці в Нью-Йорку і тривала понад годину. За словами іранських офіційних осіб, розмова була зосереджена на тому, як розрядити напругу між двома країнами. Вони описали зустріч як "позитивну" та "хорошу новину".

У свою чергу директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг не підтвердив і не спростував зустріч близького союзника обраного президента США Дональда Трампа з іранським представником.

"Ми не коментуємо повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися чи не відбулися", - сказав він.

Тим часом чиновникам адміністрації чинного президента США Джо Байдену в ООН не було сказано про проведення зустрічі. Також вони досі не здобули незалежного підтвердження того, що розмова відбулася.