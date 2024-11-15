Маск встретился с представителем Ирана в ООН: о чем говорили

В понедельник миллиардер Илон Маск встретился с послом Ирана в вООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Встреча бизнесмена и посланника Ирана состоялась в секретном месте в Нью-Йорке и длилась более часа. По словам иранских официальных лиц, беседа была сосредоточена на том, как разрядить напряженность между двумя странами. Они описали встречу как "позитивную" и "хорошую новость".

В свою очередь, директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг не подтвердил и не опроверг встречу близкого союзника избранного президента США Дональда Трампа с иранским представителем.

"Мы не комментирует сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись", - сказал он.

Тем временем чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи. Также они до сих пор не получили независимого подтверждения того, что беседа состоялась.