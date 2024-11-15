Маск встретился с представителем Ирана в ООН: о чем говорили
В понедельник миллиардер Илон Маск встретился с послом Ирана в вООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и CNN.
Встреча бизнесмена и посланника Ирана состоялась в секретном месте в Нью-Йорке и длилась более часа. По словам иранских официальных лиц, беседа была сосредоточена на том, как разрядить напряженность между двумя странами. Они описали встречу как "позитивную" и "хорошую новость".
В свою очередь, директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг не подтвердил и не опроверг встречу близкого союзника избранного президента США Дональда Трампа с иранским представителем.
"Мы не комментирует сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись", - сказал он.
Тем временем чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи. Также они до сих пор не получили независимого подтверждения того, что беседа состоялась.
Напомним, на днях стало известно, что Трамп назначил Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. Он будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.
Также мы писали, что после выборов в США Илон Маск начал раздражать окружение Трампа. Он якобы ведет себя как сопрезидент.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.