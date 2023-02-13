Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжує працювати на лінії фронту в Україні. Однак він побоюється "ескалації конфлікту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Маска колишньому астронавту НАСА сенатору Скотту Келлі у Twitter.
Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink. Він заявив, що захист від геноцидного вторгнення не є наступальними можливостями. "Це виживання. Невинні життя будуть втрачені. Ви можете допомогти. Дякую", - написав Келлі.
У відповідь Маск заявив, що заява Келлі - це "пропагандистська нісенітниця". За його словами, Starlink - це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже весь інший інтернет-зв'язок знищено.
"Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", - додав він.
Раніше президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що SpaceX зробила кроки, щоб завадити військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками у регіоні під час війни з Росією.
Глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що зараз в Україні немає проблем із роботою терміналів Starlink.