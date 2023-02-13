Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink продолжает работать на линии фронта в Украине. Однако он опасается "эскалации конфликта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Маска бывшему астронавту НАСА сенатору Скотту Келли в Twitter.
Келли призвал Маска восстановить полную функциональность спутников Starlink. Он заявил, что защита от геноцидного вторжения не является наступательными возможностями. "Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь. Спасибо", - написал Келли.
В ответ Маск заявил, что заявление Келли - это "пропагандистская чушь". По его словам, Starlink - это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти вся другая интернет-связь уничтожена.
"Но мы не допустим эскалации конфликта, что может привести к Третьей мировой войне", - добавил он.
Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны с Россией.
Глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина заявил, что сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink.