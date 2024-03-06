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Маск зробив важливу заяву після чуток про зустріч з Трампом

Архівне фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що не жертвує гроші жодному кандидату в президенти Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на профіль Маска в соціальній мережі X.

"Я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", - йдеться в заяві.

Маск додав, що цю заяву він зробив, щоб внести ясність.

Що цьому передувало

Видання The New York Times писало, що колишній президент США Дональд Трамп на вихідних зустрівся з мільярдером, генеральним директором компаній Tesla Inc і SpaceX Ілоном Маском у Флориді.

Як зазначають у виданні, Трамп прагне отримати великі грошові вливання для своєї виборчої кампанії.

За інформацією журналістів, у зв'язку з цим 3 березня Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і низкою багатих донорів-республіканців.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІлон Маск