Маск зробив важливу заяву після чуток про зустріч з Трампом

"Я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", - йдеться в заяві.

Маск додав, що цю заяву він зробив, щоб внести ясність.

Що цьому передувало

Видання The New York Times писало, що колишній президент США Дональд Трамп на вихідних зустрівся з мільярдером, генеральним директором компаній Tesla Inc і SpaceX Ілоном Маском у Флориді.

Як зазначають у виданні, Трамп прагне отримати великі грошові вливання для своєї виборчої кампанії.

За інформацією журналістів, у зв'язку з цим 3 березня Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і низкою багатих донорів-республіканців.