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Маск сделал важное заявление после слухов о встрече с Трампом

США, Среда 06 марта 2024 19:07
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Маск сделал важное заявление после слухов о встрече с Трампом Архивное фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что не жертвует деньги ни одному кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль Маска в социальной сети X.

"Я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", - говорится в заявлении.

Маск добавил, что это заявление он сделал, чтобы внести ясность.

Что этому предшествовало

Издание The New York Times писало, что бывший президент США Дональд Трамп на выходных встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.

Как отмечают в издании, Трамп стремится получить крупные денежные вливания для своей избирательной кампании.

По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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