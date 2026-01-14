ua en ru
Маск зробив Starlink для Ірану безкоштовним

Середа 14 січня 2026 08:00
Маск зробив Starlink для Ірану безкоштовним Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Компанія Ілона Маска SpaseX тепер пропонує безкоштовний доступ до Starlink в Ірані на тлі смертоносних протестів і багатоденного вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Ахмада Ахмадіана, виконавчого директора американської організації Holistic Resilience, яка працює з іранцями над забезпеченням безпечного доступу в інтернет, компанія SpaceX скасувала абонентську плату за Starlink в Ірані. Таким чином власники терміналів можуть користуватися послугою безкоштовно.

Джерело, знайоме з діяльністю Starlink, теж підтвердило безкоштовність послуги.

Хоч термінали Starlink і заборонені в Ірані, але багато з них, незважаючи на ризик, були переправлені контрабандою через кордон країни. Ахмадіан у телефонному інтерв'ю з Bloomberg оцінив, що в Ірані понад 50 тисяч таких пристроїв.

За словами Аміра Рашиді, директора з цифрових прав правозахисної організації Miaan Group, іранські військові працюють над придушенням сигналу Starlink і вистежують користувачів.

Зокрема, у вівторок іранський державний телеканал IRIB News повідомив, що влада вилучила "велику партію електронного устаткування, що використовується для шпигунства і саботажу", включно з пристроями, які на відеозаписі виглядають як термінали Starlink.

Bloomberg зазначає, що Рашиді теж підтвердив безкоштовний доступ до послуг Starlink в Ірані.

За даними NetBlocks, організації, що відстежує стан інтернет-з'єднання, загальнонаціональне відключення інтернету в Ірані триває вже п'ять днів, позбавивши мільйони людей доступу до онлайн-послуг.

Іран Ілон Маск Starlink
