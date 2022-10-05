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Маск знову хоче купити Twitter за 44 млрд доларів

Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує завершити угоду щодо купівлі компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, Ілон Маск має намір викупити Twitter за ціною 54 долари за акцію. Розмір угоди складе 44 млрд доларів, як і планувалося спочатку.

Напередодні Ілон Маск знову запропонував викупити Twitter за запропонованою у квітні початковою ціною 54 долари за акцію. Наразі акції компанії торгуються близько 48 доларів за акцію, ринкова капіталізація компанії становить приблизно 36,7 млрд доларів.

Незрозуміло, чому Маск вирішив відмовитись від боротьби. У Twitter він написав, що "купівля Twitter - це прискорення для створення X, програми для всього світу".

Нагадаємо, про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні, однак у липні він відкликав пропозицію. Twitter подав на бізнесмена позов через зупинку угоди.

Також повідомлялося, що рада директорів Twitter обмежила можливості скупки акцій для Маска вище 15%.

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Илон Маск