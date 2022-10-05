Маск снова хочет купить Twitter за 44 млрд долларов

По данным агентства, Илон Маск намерен выкупить Twitter по цене 54 доллара за акцию. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.

Накануне Илон Маск снова предложил выкупить Twitter по предложенной в апреле первоначальной цене в 54 доллара за акцию. Сейчас акции компании торгуются около 48 долларов за акцию, рыночная капитализация компании составляет примерно 36,7 млрд долларов.

Непонятно, почему Маск решил отказаться от борьбы. В Twitter он написал, что "покупка Twitter - это ускорение для создания X, приложения для всего на свете".

Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, однако в июле он отозвал предложение. Twitter подал на бизнесмена иск из-за остановки сделки.

Также сообщалось, что совет директоров Twitter ограничил возможности скупки акций для Маска выше 15%.

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