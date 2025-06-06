Маск згортає Dragon через політичний конфлікт з Трампом: що це означає для NASA

Ілон Маск заявив про негайне зняття з експлуатації кораблів SpaceX Dragon після погроз Дональда Трампа скасувати всі держконтракти з його компаніями. Це ставить під загрозу всі місії NASA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Ілона Маска у соцмережі Х
Ілон Маск 5 червня заявив, що компанія SpaceX негайно починає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon. Це стало реакцією на публічну заяву Дональда Трампа, який пообіцяв скасувати всі державні контракти та субсидії, пов’язані з компаніями Маска.
"SpaceX негайно розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon", - написав він, реагуючи на заяву Трампа, що припинення контрактів з Маском зекономить "мільярди доларів".
Dragon - це багаторазовий космічний апарат, створений компанією SpaceX Ілона Маска. Він має критичне значення для США з кількох причин.
Так, вперше запущений у 2010 році, а з 2012-го цей космічний апарат активно використовується у межах комерційної програми NASA.
Перша версія Dragon доставляла вантажі на Міжнародну космічну станцію (МКС), а вже Crew Dragon - астронавтів.
Якщо дійсно Dragon знімуть з експлуатації, то це призведе до затримки в доставці на МКС обладнання та екіпажу та збоїв у виконанні контрактів із NASA. Не виключено, що США втратить технологічне лідерство в космосі.
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Зазначимо, що загострення між Трампом і Маском виникло після заяв мільярдера про зв’язки Трампа зі справою Епштейна та критики його бюджетної політики.
Зокрема, Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати, назвавши документ "огидною гидотою".
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